"Больше Юпитера": исследователь заметил на снимках Солнца гигантский объект из трех колец

Астроном-любитель обнаружил на снимках Солнца гигантский НЛО из трех колец, который по размерам может превышать Юпитер. Свою находку он опубликовал в Интернете.

Исследователь просматривал фотографии нашей материнской звезды, сделанные NASA при помощи космического аппарата SOHO. На одной из них оказался странный объект, который существенно отличался от причудливых протуберанцев Солнца. Он состоял из трех одинаковых по размеру колец, наплывающих друг на друга, и за сутки трижды оказывался рядом со светилом.

Уфологи поражены размерами и формой НЛО. У них нет достоверного объяснения природы феномена. Однако отдельные астрономы предполагают, что объект является техническим посланником инопланетян, призванным собирать плазму или источники звездного топлива для звездолетов. Представители NASA эту находку комментировать не желают.