Уфолог: инопланетяне наделили древних людей уникальной хромосомой

Уфолог из Австралии Даниэлла Фентон утверждает, что многие века назад пришельцы изменили структуру ДНК древних людей и наделили их уникальной хромосомой. Свои доказательства она привела в книге "Гибридные люди", которая появилась в магазинах с апреля.

Многие теоретики во время размышлений над происхождением человечества склоняются к концепции палеоконтакта. Соглано ей, развитая раса на Земле появилась лишь благодаря научному гению гостей из других космических цивилизаций. Даниэлла Фентон также разделяет эти взгляды. Она утверждает, что инопланетяне умышленно изменили предков современных людей на генетическом уровне, что позволило им развиться в Homo Sapiens и покорить планету, используя выдающийся интеллект.

Теоретик обращает внимание на хромосому-2, которая обладает некой уникальной "линией". По данным писательницы, эта хромосома образуется из слияния двух средних, а потому обладает внушительными размерами. Она включает в себя порядка 243 миллионов пар оснований, которые генетики пытаются раскодировать. Даниэлла Фентон пишет, что хромосома-2 характерна для неандертальцев и денисовцев, однако отсутствует у приматов.

Именно это объединение ДНК, по её предположениям, способствует образованию развитого человеческого мозга, иммунной системы и репродуктивной функции. Модифицированная инопланетянами хромосома дала человеку возможность создать цивилизации, развивать культуру и технологии. В итоге люди стали доминировать над животными.

Даниэлла Фентон уверена, что около сотен тысяч лет тому назад на Земле потерпел крушение космический корабль из созвездия Плеяд. Его инопланетный экипаж выжил и при помощи спасенного оборудования начал исследовать земную фауну. В итоге генетических экспериментов, пришельцы создали вид Homo sapiens. Автор отмечает, что принадлежность вероятных создателей к цивилизации из созвездия Плеяд подтверждается мифами и верованиями различных ранних цивилизаций.