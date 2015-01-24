Ученые: поддержка партнера – важный ключ к похудению

Американская женщина-ученый Рене Дейли из Техасского университета выяснила, что при похудении важен не только спорт и правильное питание, важным ключом для потери веса может стать и поддержка партнера. В ходе онлайн-тестирования было установлено, что желающий похудеть человек будет активнее сбрасывать лишние килограммы, если его партнер начнет ему в этом помогать.

Рене Дейли провела исследования и опросила 389 человек, которые имеют вторые половинки и активно стремятся похудеть. Исследовательница проводила онлайн-опрос, в котором было 14 вопросов. На них нужно было отвечать по шкале от 1 до 7, где 1 значит «никогда», а 7 – «всегда». Анкета состояла из вопросов и утверждений, касающихся похудения и участия партнера в борьбе с лишним весом.

Оказалось, что те, чьи партнеры видят похудение общей целью, худеют гораздо эффективнее. Вторые половинки оказывают своим худеющим возлюбленным поддержку, настаивают на смене привычек и «пугают» негативными последствиями ожирения. В итоге, когда желающий похудеть понимает, что ему готова помочь его половинка, он начинает принимать советы и предупреждения не как оскорбление, а как заботу и беспокойство.

Так, утверждает Рене Дейли, человеку, который хочет похудеть, стоит обсудить со своим партнером это стремление. Вместе со второй половинкой ему удастся создать наиболее благоприятные условия и начать худеть эффективно и без нервных стрессов.