Эксперты: Адама и Еву создали пришельцы-инженеры

Научный работник Захария Ситчин и фантаст Александр Казанцев выдвинули свои версию происхождения Адамы и Евы, которые, согласно библейскому учению, были первыми людьми на Земле. Эксперты предполагают, что пришельцы могли переселиться на Землю с другой планеты или же провели эксперимент и добавили в ДНК приматов гены мышления, которые сделали их человеком.

По мнению фантаста Александра Казанцева, в космосе была планета Фаэтон. Там случилась ядерная война и пришельцам, жившим там, пришлось искать себе новый «дом». После того, как планета Фаэтон была уничтожена, пришельцы переселились на Землю и стали жить на этой планете.

Ученые Захария Ситчин считает, что Адама и Еву создали пришельцы, которые проводили на Земле эксперименты. Якобы, инопланетяне-инженеры решили узнать, что будет, если приматы получат возможность мыслить. Пришельцы добавили в ДНК приматов гены мышления. Потом уже и появились первые люди – Адам и Ева. История о том, что первыми людьми на Земле были Адам и Ева, рассказывается в христианском учении. Якобы, бог создал первых людей, которые и стали прародителями всех жителей Земли.

Конечно же, такая версия не имеет никаких подтверждений, что неудивительно для религиозного учения. Теорий о том, как появился человек, много. Самой вероятной ученые считают теорию Дарвина, согласно которой человек появился в ходе эволюции. Уже известно, что ДНК человека на 95% схоже с геном обезьяны, однако некоторые уфологи, фантасты и другие люди, не имеющие профильного образования, продолжают верить в пришельцев и НЛО.