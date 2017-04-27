Фотограф опубликовала снимки с марсианского тренировочного центра на Гавайях

Кассандра Клос – фотограф, которая намеревается заснять весь путь человечества с Земли до колонизации Марса. Однако пока «красная планета» остаётся мечтой, она делает снимки того, как астронавты готовятся покорять космос, находясь на родной планете.

Подготовка космонавтов к полёту на Марс осуществляется в нескольких тренировочных центрах, расположенных на Земле. Но основные действия проходят вблизи вулкана Муана-Лоа, Гавайи. Там попытались создать условия, максимально приближенные к тем, которые будут на поверхности «красной планеты». Связь с членами экипажа задерживается на 20 минут, основой их рациона становится лиофилизированная пища или специально выращенные растения. Также они сталкиваются с перебоями водоснабжения и не могут покинуть станцию, не надев скафандр.

Сделано это для того, чтобы космонавты были готовы ко всем трудностям на Марсе. Единственное, чего не удалось создать в условиях тренировочного центра оказалась гравитация и земной воздух. Кассандра запечатлела все этапы подготовки и не только. Помимо этого фотограф сама прошла тренировки и размышляет над решением посетить Марс.