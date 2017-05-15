Учёные: Витамин D поможет бороться с недоеданием у детей

Пакистанские и английские специалисты выяснили, что может помочь недоедающим детям. Совместные исследования учёных из Университета Пенджаба и Лондонского университета королевы Марии показали, что витамин D помогает набрать вес, а также развить речевые и моторные навыки.

Специалисты провели клинические испытания, в которых приняли участие 185 детей с тяжелой формой недоедания в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Они получали пищевые добавки с повышенным содержанием витамина D на протяжении 8 недель. После этого у детей начались заметные улучшения моторики, речевых навыков и общего развития. Специалисты из Университета Пенджаба отмечают, что в Пакистане на данный момент около 1,4 миллионов детей живут с острым недоеданием, что влияет также на их развитие и психическое здоровье.

Известно, что ранее специалисты исследовали влияние витамина D на иммунитет человека, как способ борьбы с простудой и вирусными заболеваниями. Теперь им известно о его влиянии на человеческий мозг, включая развитие. Они планируют провести более обширные исследования в Пакистане, чтобы рассмотреть влияние витамина D на снижение детской смертности. Также им предстоит выяснить возможные побочные эффекты и уточнить необходимую дозу в добавках.