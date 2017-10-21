Ученые изобрели электронный нос для смартфонов‍, улавливающий запах дыма и распознающий свежесть продуктов

Ученые из Германии изобрели электронный нос для смартфонов‍, улавливающий запах дыма и распознающий свежесть продуктов. Он обладает небольшими размерами, так что способен вместиться в современное устройство.

Немецкие ученые изобрели чип для смартфона, который может стать для него своеобразным носом. Это изобретение, считают они, может стать одним из самых востребованных на рынке технологий. Дело в том, что такой электронный нос будет гораздо чувствительнее, чем тот же орган человека. Он сможет улавливать запах дыма раньше, чем это сделает даже специальное оборудование. Кроме того, такое приспособление поможет владельцу распознавать свежесть продуктов по запаху.

Специалисты из Технологического института Карлсруэ, которые работают над этим изобретением, рассказывают, что пока электронный нос находится на стадии обучения. По их словам, это очень важная часть и очень трудоемкая, ведь человек учится различать запахи всю свою жизнь. Сложность заключается в том, что, например, даже обычная роза в разную погоду пахнет по-разному, однако все же ученые не сомневаются в своем успехе.