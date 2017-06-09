Ученые выяснили, какие женщины являются лучшими любовницами

Долгое время множество мужчин со всего мира пытались выяснить, какие же женщины являются лучшими любовницами и можно ли отличить их среди других по внешним параметрам. Ученым из Великобритании удалось ответить на данный вопрос.

Психологи из Ноттингемского университета провели исследование, в котором протестировали женщин со светлыми и темными волосами. Результаты показали, что блондинки являются лучшими любовницами, а брюнетки ответственнее себя показывают на работе. Ведущий автор проекта Кэтрин Сэлмон заявила, что белокурые красавицы более уверенно себя чувствуют в постели, а потому и больше нравятся мужчинам.

Кроме того, ученые выяснили, что если другие женщины сменят цвет волос на блонд, то в психологическом плане также почувствуют больше уверенности в себе и своих силах. Подобная раскрепощенность положительно отразится и на половой жизни, утверждают специалисты.