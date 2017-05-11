Американские инженеры создали «умную» краску, превращающую любую поверхность в сенсорную панель

В США ученые из Университета Карнеги и инженеры из исследовательской лаборатории Disney показали свой новый проект – «умную» краску, которая превращает любую поверхность в сенсорную панель управления домом. Краска Dubbed Wall ++ сможет контролировать включение и выключение приборов и оповещать о случившихся в доме событиях.

Как сообщается, инженерам и ученым удалось создать краску, которая в будущем может полностью заменить все голосовые помощники. Специалисты уже представили концепт своего проекта, краска наносится на стену и делает ее «умной» панелью для управления домом.

Краска Dubbed Wall ++ содержит в себе специальные компоненты, благодаря которым она превращается в сенсорную панель. Все данные с полученной панели передаются специальным датчикам, которые отслеживают и контролируют бытовые приборы и другие электрические устройства.

Предполагается, что «умная» краска, нанесенная на стену, будет вести контроль работы электрических приборов, следить за уровнем освещения и предупреждать владельца дома о выключении или включении устройств.

Скорее всего, «умные» стены будут «понимать» комбинации прикосновений. Если ученым удастся снизить потребление данной системы, то уже в скором времени люди могут забыть о голосовых командах и учить управлять домом через прикосновения к стенам.