Уфологи заметили на снимках NASA кубический НЛО вблизи Солнца

Исследователи-любители в очередной раз обнаружили кубический НЛО поблизости от Солнца. На этот раз объект 26 апреля зафиксировал для NASA космический аппарат SOHO.

Неопознанный куб давно попал в поле зрения уфологов. Вот уже шесть лет его замечают в разных положениях вокруг звезды нашей системы. Явление время от времени изменяет скорость и вектор своего движения. Объект выглядит как внушительных размеров куб с линией, разделяющей грань на две половины. На новом фото одна его часть покрыта густой тенью.

Теоретики предполагают, что этом может быть корабль пришельцев или исследовательский зонд, присланный чужеродной цивилизацией для изучения Солнца с целью дальнейшего получения энергии. Некоторые даже считают, что инопланетяне готовятся воссоздать такой же источник тепла и света в другой системе. А вот ученые NASA давно выразили скептическую позицию. По их мнению, куб может быть деталью какого-нибудь вполне земного оборудования или прочим космическим мусором.