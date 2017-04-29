В книге рекордов Гиннеса появилась самая маленькая ракета в мире

В книгу рекордов Гиннеса включили самую маленькую ракету в мире. Ракета была создана японскими разработчиками и получила название SS-520.

Первый запуск ракеты состоялся в феврале 2018 года. Как сообщают ученые, запуск прошел успешно. Ракета оказалась вполне способной для того, чтобы отправить на орбиту искусственный спутник размерами 11,66 х 11,6 х 34,6 сантиметра и весом 3 килограмма. Параметры ракеты составляют 9 с половиной метров в высоту, 50 сантиметров в диаметре и 2,6 тонны в весе. Они намного отличаются от параметров летательных аппаратов, которые используют на сегодняшний день. Ракета является самой маленькой, так как до этого в этой категории ее место занимала ракета высотой 25 метров под названием «Эпсилон».

Параметры ракеты SS-520 помогли сократить денежные расходы на запуск и создание в десятки раз. Расходы на самую маленькую с недавних пор ракету составляют около $3,47 миллиона, когда обычно на разработку одной ракеты по современным стандартам уходит порой даже больше $100 миллионов.

Японское аэрокосмическое агентство рассчитывает на то, что скоро в космос смогут отправлять больше людей, чем было раньше, для исследования и изучения вселенной, что существенно увеличит человеческие знания о вселенной. Это станет возможно благодаря тому, что цены на запуск и создание ракет существенно снизятся.