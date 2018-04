Учёные: Немеланомный рак кожи менее опасен, чем меланомный

Учёные из Американской Академии Дерматологии (ААД) заявили, что немеланомный рак кожи менее опасен, чем меланомный. По словам ведущего автора исследования Сюзанны М. Ольбрихт, от первого вида заболевания более низкая смертность. Исследование представили в Journal of the American Academy of Dermatology.

Эксперты отмечают, что в случае подозрения на рак кожи необходимо в кратчайшие сроки обратиться в больницу. Это заболевание легче лечится именно на раннем этапе. Однако, если возможности проконсультироваться вовремя не было, тогда многое зависит от определения рака кожи – меланомный он или нет, как сообщает «Версия.Инфо».

Изучив более 900 случаев, специалисты из ААД заявили, что больные с немеланомным раком кожи реже умирают. Соавтор исследования, доктор Стивен Т. Чен, отметил, что их работа в очередной раз подчёркивает важность ранней консультации у врача. Что касается смертности от меланомы, то без лечения максимум, сколько может прожить человек, это 5 лет, и то лишь в 20 процентах случаев.