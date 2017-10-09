Космонавт с МКС показал, как выглядит Крым и Крымский мост из космоса

Российский космонавт Антон Шкаплеров порадовал своих подписчиков в социальной сети видами на Крым и Крымский мост из космоса. Несмотря на то, что Шкаплеров уже четыре месяца находится на МКС, он никогда не упускает возможности сделать эффектные снимки, пролетая над Землей.

Буквально недавно на своей странице в соцсети космонавт Антон Шкаплеров, который в настоящий момент бороздит просторы Вселенной на МКС, опубликовал новые снимки Республики Крым и Крымского моста. Он написал, что все еще продолжает вести наблюдение за "стройкой века", которая идет полным ходом.

Космонавт также отметил, что строительство опережает все графики, уже в мае некоторые части Крымского моста запустят и по ним смогут ездить легковые автомобили и автобусы, что его несказанно радует.

Пользователи соцсети оказались в восторге от представленных снимков и отметили, что только у Шкаплерова получаются такие хорошие снимки Крыма из космоса. Многие отметили, что до сих пор не могут налюбоваться данным видом и не представляет, как Крымский мост может смотреться из космоса на МКС.