Генетики китая вывели сорт полыни для лучшей борьбы с малярией

Китайские ученые вывели новый гено-модифицированный сорт полыни, который позволит людям лучше бороться с малярией. Их достижение опубликовано в издании Molecular Plant 24 апреля.

Ещё в 1970-х годах фармаколог Ту Юю из Китая сумел добыть из однолетней полыни вещество артемизинин, которое до сих пор остаётся наиболее эффективным лекарством против малярии. В 2015 году ученый за своё выдающееся открытие получил престижную Нобелевскую премию. Но, несмотря на успех действующего компонента, оно не может обеспечить медиков достаточным количеством медикаментов против сильного недуга. Дело в низкой концентрации артемизинина в листьях растения.

Ситуацию удалось исправить группе сотрудников Шанхайского университета Джао Тонг под руководством Кэсюаня Танга. Прежде всего они взялись полностью расшифровать геном Artemisia annua. Без этой информации их предшественники не могли выявить белки, которые отвечают за синтез артемизинина. Спустя несколько лет расшифровки ДНК, исследователи обнаружили 63226 генов, которые кодируют белки. Среди них оказалось лишь три, влияющих производство необходимого медицине вещества. В конечном итоге Кэсюань Танг вместе с коллегами создал разновидность полыни, содержащей 3,2% артемизинина от общей доли сухого веса. Первая партия семян инновационной полыни доставили и высадили на Мадагаскаре. В будущем генетики намерены увеличить концентрацию артемизинина до 5%. Успех их проекта существенно сэкономит стоимость лекарств против малярии и увеличит их количество.