Ученые помешают бактериям развивать устойчивость к антибиотикам

Британские генетики нашли способ отключить у бактерий механизм выработки устойчивости перед антибиотиками. Свою работу они представили в издании Nature Ecology & Evolution.

Медики давно заметили угрозу развития супербактерий, которые невосприимчивы к медицинским препаратам. Сейчас человечество может исцелить тяжелые недуги при помощи радикальных средств - антибиотиков. Однако при их частом использовании вредоносные микроорганизмы учатся справляться с действующим веществом. Выжившие особи передают полезные мутации следующим поколениям, которые уже не страдают от определенного типа антибиотика.

Сотрудники Оксфордского университета во главе с Крейгом МакЛином решили найти способ лишить бактерий возможности развиваться в этом направлении. Для этого они взяли несколько разновидностей Pseudomonas и воздействовали на них антибиотиком цефтазидимом. Проанализировав активность генов, исследователи выявили главный элемент биологического сопротивления веществу - ampR. Этот регулятор активирует и отключает сотни генов. Среди них есть группа тех, что способствуют невосприимчивости к лекарствам.

Крейг МакЛин объясняет: ampR играет роль своеобразного катализатора случайных мутаций. С ним носители вырабатывают сопротивление гораздо быстрее. Чтобы устранить эту способность, ученые взяли фермент авибактам, блокирующий гены устойчивости под контролем ampR. Оказалось, что добавление авибактама позволяло цефтазидиму уничтожить бактерии до того, как те приобретут невосприимчивость. Авторы работы уверяют, что авибактам блокирует работу ampR и не вызывает устойчивости. Чтобы убедиться в эффективности методики, им предстоит опробовать её при тестах на животных, а затем и людях.