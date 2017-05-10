Археологи обнаружили череп пришельца в перуанской пустыне, которая находится на юге государства. Рядом с находкой, очень похожей на череп существа внеземного происхождения‍, также находились другие предметы, которые ученые продолжат исследовать.

За последние несколько лет в Перу нашли довольно много артефактов, которые некоторые специалисты считают доказательством существования пришельцев. Накануне местные ученые сообщили еще об одном предмете, происхождение которого пока неизвестно. Больше о нем рассказал профессор Бриен Фёрстер, который имел доступ к находке.

По словам этого ученого, предмет определенно напоминает череп. Он продолговатой формы, округлый, полый внутри и имеет стенки примерно 3-5 миллиметров. Также с одной стороны гравировка на нем напоминает глаза. На данный момент предмет ждет своей очереди, чтобы пройти анализ в одной из специализированных американских лабораторий. Там над черепом будет проведен анализ ДНК, а также радиоуглеродное тестирование. По результатам археологи озвучат подтвержденную версию.