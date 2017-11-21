Уфологи нашли гигантское НЛО в форме ангела в Солнечной системе

Уфологи во время работы с архивными снимками NASA сделали сенсационное открытие. Так, 22 апреля текущего года в Солнечной системе обнаружили гигантское НЛО, которое по своей форме напоминает ангела.

Как стало известно, уфологи работали со архивными снимками, сделанными при помощи космической аппаратуры NASA, и наткнулись на весьма любопытную фотографию. На кадрах одного из снимка, сделанного в воскресенье, 22 апреля, исследователи весьма гигантское НЛО, который предстал в форме ангела. Ученые оказались поражены размерами данного объекта, ведь его длина составляет примерно 2,5 миллиона километров.

На официальном сайте NASA сказано, что данный объект представляет из себя всего лишь пыль, которая попала на объектив космической аппаратуры, однако исследователи опровергают данное предположение. По их словам, абсолютно никакие факторы не могут повлиять на то, чтобы частички пыли сложились в такую сложную геометрическую фигуру.

Уфологи заявляют, что специалисты NASA уже не в первый раз придумывают такую малоубедительную отговорку, чтобы не посвящать человечество в тайну, которая говорит о постоянном присутствии пришельцев на близком расстоянии от Земли.