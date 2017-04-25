Ученые: некоторые растения могут впадать в 20-летнюю «спячку» из-за неблагоприятных условий

Международная группа ученых провела исследования и выявила, что растения 114 видов из 24 семейств могут впадать в «спячку» и жить под землей без фотосинтеза. В таких условиях растение может «спать» до 20 лет, ожидая пригодных и более благоприятных условий для сохранения вида.

Как стало известно, некоторые растения могут анализировать окружающую среду и «понимать», что условия для них сейчас не являются пригодными. Угрозами для таких растений могут быть травоядные животные, резко начавшие их поедать, климатические изменения и многое другое. Такие цветы «решают», что им не стоит выпускать побеги или вообще продолжать рост. Если условия кажутся растению неблагоприятными, то оно может «заснуть» и пробыть в такой «спячке» до 20 лет.

По данным ученых, 114 видов из 24 семейств растений способны выжить под землей, находясь там до 20 лет и не используя фотосинтез. К таким «махинациям» растения «прибегают» для сохранения своего вида и более успешного разрастания.

Ранее ученым уже удалось установить, что к такой «спячке» могут «прибегнуть» растения из семейства орхидных. Теперь же, после масштабных исследований, было установлено, что не только растения данного семейства могут отдать предпочтение остановке в развитии ради ожидания более выгодных и благоприятных условий, которые увеличат перспективы на сохранение вида.