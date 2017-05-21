Диетологи назвали 9 продуктов, от которых надо отказаться перед сном

У многих возникает желание что-нибудь покушать перед сном, особенно после тяжёлого рабочего дня. Но диетологи рекомендуют отказаться от приёма пищи за несколько часов до сна, особенно, когда речь заходит о нездоровой пище.

Сон, как и приём пищи, является важным составляющим жизнедеятельности человека. Диетологи говорят, что перед сном следует забыть о существовании сосисок и фастфуда, а также острых соусов, которые идут к ним в придачу. Жирная пища и «остринка» оказывают большую нагрузку на организм, и он тратит огромное количество энергии на её переваривание, что приводит к усталости по утрам. По той же причине не следует употреблять мясо, перед тем как ложиться спать.

Также диетологи уверяют, что бокал красного вина для успокоения перед сном не поможет. Когда алкоголь попадает в организм, то его приходится выводить, тратя много энергии, что приводит к такому же результату, как и с фастфудом. Также не стоит пить воду перед тем как лечь спать. Чтобы не испытывать жажду во время сна, следует пить на протяжении всего дня. Также здоровому сну вредит кофеин, особенно, если им злоупотреблять.

Стоит отказаться от приёма спортивных добавок, потому что они также нагружают организм, как и мясо, что приведёт к не высыпанию и усталости.