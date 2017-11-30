Ученые: интеллект собак соответствует умственным способностям 2-летнего ребенка

Ученые из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, вместе с кинологом Стенли Кореном, заявили, что интеллект собак находится на уровне умственного развития ребенка, возрастом 2 – 2,5 года. По данным ученых, собаки знают порядка 165 слов, могут считать до пяти и выполнять простые математические расчеты.

Психологи из Университета Британской Колумбии и кинолог Стенли Корен провели исследования, которые показали, что собаки намного умнее, чем привыкли полагать люди. Оказалось, что интеллект собаки соответствует уровню умственного развития ребенка, возрастом от 2 до 2,5 лет. Псы, как и маленькие дети, реагируют на зрительный контакт и понимают, когда к ним обращаются. Обучение собак происходит во время того, как животные наблюдают и подражают увиденному.

Однако, повторять увиденные действия собака будет лишь тогда, когда увидит в этом необходимость. Помимо этого, собаки имеют чувство справедливости. Во время эксперимента собак просили выполнять команды и награждали их за послушание лакомствами. Когда одна из собак не получила вознаграждение, то она перестала слушать команды, буквально «обидевшись» на несправедливость.

Ученые заявили, что собаки знают порядка 165 слов. В обычной жизни они могут условно считать до пяти и даже производить легкие математические расчеты. По мнению ученых, пес способен легко интегрироваться в жизнь человека из-за своих умений и талантов.