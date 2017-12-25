Ученые: Каждый день на Землю падает "ливень" из триллионов вирусов

Группа ученых из Испании и других стран провела эксперимент в горах Сьерра-Невада и сумела доказать, что каждый день на Землю падает "ливень" из триллионов вирусов. По их словам, это происходит после возникновения вирусов в атмосфере.

Международная группа ученых провела крупное исследование, в ходе которого выяснила, сколько на самом деле каждый день на Землю опускается вирусов. Перед этим они поставили перед собой задачу понять, где циркулирует их наибольшее количество, чтобы измерить. Согласно их данным, вирусы возникают в атмосфере и "ливнем" падают на Землю. Самое большое их количество находится ниже того уровня, на котором совершают перелеты воздушные судна.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что эксперимент следует проводить в горах, и объектом изучения стали горы Сьерра-Невада. Там были расставлены четыре ведра, собиравшие на себя вирусы. После этого они были исследованы. Оказалось, что на метр территории планеты выходит около восьмисот миллионов опасных инфекций.