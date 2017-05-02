Ученые определили группу крови людей, которые являются потомками инопланетян. По словам одной из участников этого исследования Лары Старр, если бы предшественниками homo sapiens были обезьяны, у всех людей бы был один и тот же тип крови.

Ученые провели исследование, согласно которому выяснили, какая группа крови указывает на человека как на потомка инопланетян. Всем известно, что группы крови делятся на I, II, III и IV. Кроме того, дополнительно они имеют положительный или отрицательный резус-факторы. Ученые говорят, что по статистике абсолютное большинство людей обладают положительным, и лишь 15% всего населения Земли имеют отрицательный.

Именно этих людей специалисты называют потомками пришельцев. По словам Старр, эта группа людей обладает определенными физиологическими способностями. Так, у них более развит интеллект, хорошее зрение, невысокая температура тела и высокое артериальное давление.

Помимо этого, женщины с этим резус фактором не могут родить ребенка от мужчины, который имеют положительный тип. Она может забеременеть от него, однако антитела внутри нее убьют младенца, держа его за чужеродное вещество.

Ранее агентство новостей "Версия. Инфо" сообщало о выводах уфологов из США, которые утверждают, что пришельцы смогут найти Землю по чертежам, запущенным в космос еще в 1970 году.