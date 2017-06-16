Ученые раскрыли секрет успешного "секс-марафона"

Ученые рассказали о том, как следует правильно готовиться к предстоящему "секс-марафону". Сексологи отмечают, что качество сексуальной жизни напрямую зависит от того, какой образ жизни ведет человек и какие имеет привычки.

По словам исследователей, физическая активность является не последним фактором, если дело касается секса. Одышка, кашель, дряблое тело, лишний вес и еще много чего могут стать одним из худших сценариев для интимных утех. Кроме того, ученые заявили, что "секс-марафон" невозможен, если человек имеет вредные привычки. В состоянии алкогольного опьянения подавляется сексуальная активность и притупляются ощущения, что крайне невыгодно во время любовных игр.

Правильное питание также играет немаловажную роль для насыщенной половой жизни. Баланс витаминов и аминокислот поможет избавиться от стресса и существенно улучшить кровообращение. Ученые также настаивают на том, что настоящего "секс-марафона" не получится без здорового сна. Если человек не выспится и будет чувствовать усталость, это не понравится его партнеру, к тому же, без полноценного отдыха перестанут вырабатываться такие гормоны, как тестостерон, серотонин и дофамин.

Исследователи отмечают, что человеку крайне важно следить за своим здоровьем, ведь многие заболевания могут лишить его такого удовольствия, как секс.