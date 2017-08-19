Ученые нашли фото НЛО из 50-х в форме шляп

Ученым удалось обнаружить НЛО на снимках 50-х годов. Черно-белые снимки были сделаны в городе Старк штата Мэн, однако ученые до сих пор не установили их подлинность.

Как стало известно, старый отшельник передал специалистам уникальные кадры, на которых удалось запечатлеть три корабля пришельцев, которые планировали над жилым домом. По внешнему виду инопланетные корабли напоминают шляпы с широкими полями, однако качество снимков оставляет желать лучшего.

В настоящий момент исследователи так и не установили истинную природу снимков, они не могут сказать, являются ли полученные кадры подлинными. Уфологи отмечают, что в 50-е годы часто подобные "доказательства" оказывались ложными, так как авторы таких снимков основывались на доказательствах, полученных от немецких специалистов, изучающих НЛО.