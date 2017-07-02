Ученые из Европы напечатали на 3D принтере лунные кирпичи

Ученые из Европейского космического агентства создали лунные кирпичи, для этого специалисты применили солнечную печь с множеством зеркал, 3D принтер и вулканическую пыль. Разработкой и созданием космического стройматериала ученые занимались на экспериментальной установке в Немецком аэрокосмическом центре в Кельне.

Как сообщается, один кирпич с размером 20x10x3 сантиметра был изготовлен за 5 часов. Каждый лунный кирпич сделан из искусственного сыпучего лунного грунта, вместо настоящего ученые взяли земной вулканический материал и измельчили его до состояния лунной пыли.

Полученный материал ученые укладывали по слоям, каждый слоя имел толщину в 0,1 миллиметр. Слой за слоем кирпич формировали в принтере, потом его «пекли» в солнечной печи из множества зеркал. Температура печи составляла 1000 градусов.

Сейчас лунные кирпичи получаются разной формы. Из-за того, что космический стройматериал охлаждается неравномерно, его края остывают быстрее, чем центр. Ученые планируют увеличить скорость печати кирпичей, что может помочь сделать их форму более идеальной. Также имеется проблема с тем, что по прочности лунные кирпичи не сильно отличаются от гипса.

Российские ученые уже прокомментировали новые разработки своих европейских коллег. По данным от специалистов из Самарского государственного технического университета, они также «выпекали» космические кирпичи, но их оборудование создано еще и для доставки материала на Луну.