Учёные научились создавать видео из размытых фотографий

Теперь даже размытые фотографии могут пригодится. Учёные из Индии создали программу, которая может их исправить и создать короткое видео.

Для начинающих и профессиональных фотографов размытая фотография не составляет никакой ценности. Большинство существующих методов обработки фотографий сфокусированы лишь на сглаживание кадров и устранение артефактов движения, но индийским учёным удалось справиться с починкой размытых изображений.

Разработчики из Индийского тех. института под руководством А. Н. Раджагопалана создали новую методику, на основе нейросети.

Они решили создать короткометражное видео на основе воссоздания первоначального движения из артефактов на размытой фотографии.

Суть этой методики в следующем: сначала программа генерирует много роликов, которые разбиваются на кадры и затем модель сама выбирает эпизод, артефакт на котором больше всего ей подходит. После этого программа генерирует артефакты фрагмента из тренировочной выборки в действие на видео. В конечном итоге получается видеоролик из 10 кадров, созданный из размытого фото.

Ранее с помощью нейросети также был создан алгоритм, который может переносить живую речь из одного видео в другое. А также, европейские учёные сейчас трудятся над созданием алгоритма по распознаванию лиц на видео.