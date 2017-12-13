Известный уфолог рассказал, как встретился с НЛО во Владивостоке

Уфолог Григорий Бурмистров рассказал о том, как когда-то во Владивостоке совершенно случайно столкнулся с НЛО. Он отметил, что именно с того момента и начал заниматься изучением внеземной цивилизации.

Как рассказал Бурмистров, 31 января 1978 года он, будучи подростком, вышел на улицу и стал рассматривать небо, когда совершенно случайно заметил сигарообразное НЛО, появившееся из-за сопки. По словам уфолога, светящийся объект обладал двумя огнями в виде полос по корпусу. В длину данный объект достигал 20 метров, он бесшумно пролетел в северо-восточном направлении всего лишь за 4 минуты.

Спустя некоторое время на том же месте уфолог заметил НЛО в форме эллипса с пятью светящимися огнями по всей поверхности. Также, в марте 1978 года, Бурмистров заметил в небе сразу четыре НЛО, бесшумно проплывающие мимо. Он тогда позвонил на метеостанцию, однако работник оставил без внимания его вопрос, лишь пообещал, что через некоторое время посмотрит, что же там зависло.

Как рассказал уфолог, у каждого человека встретить НЛО существует шанс один из миллиона. Для того, чтобы заметить необычные явления, следует настроить себя на то, что всегда нужно смотреть в небо, а не под ноги, и тогда пришельцы покажут себя.