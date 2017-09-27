Ученые рассказали, как мужчины относятся к женщинам с татуировками

Ученые выяснили, что к женщинам с татуировками мужчины относятся предвзято. Согласно результатам исследований, мужчины видят в женщинах с татуировками легкодоступность и несерьезность.

В современном мире татуировка уже не имеет связей лишь с местами заключения или с протестами. Многие делают тату из личных соображений, проявляя свою индивидуальность и креативность. Ученые решили выяснить, влияет на впечатление о женщине факт татуировки на ее теле. Как оказалось, мужчина, который видит женщину с татуировкой, думает, что она беспорядочна в половых связях и может заняться с ним сексом уже на первом свидании.

Мужская половина населения не совсем корректно трактует факт татуировки на теле женщины, многим это кажется сигналом о ее легкодоступности. По данным, если мужчина видит на теле понравившейся ему женщины татуировки, то его впечатление о ней изменяется в худшую сторону.

По мнению мужчин, татуировка не женском теле не является признаком ее оригинальности и не призвана для самовыражения. Мужчины уверенны, что женщины делают татуировки из-за своей ветрености и несерьезности, такие признаки сразу говорят им об их легкодоступности.