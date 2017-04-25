Ученые сравнили колонию королевских пингвинов с двумерной жидкостью

Физики обнаружили сходства структуры колоний королевских пингвинов с моделью двумерной жидкости по параметрам расположения элементов. Свои наблюдения они описали в издании Journal of Physics D: Applied Physcis.

Исследование провела международная группа ученых из Франции, Германии, США и Монако во главе с сотрудником немецкого Университета Эрлангена - Нюрберга Ричардом Герумом. Им пришло в голову описать гнездовья животных при помощи физической модели. С этой целью они проанализировали снимки с воздуха, сделанные над колониями пингвинов, которые расположены в Индийском океане на архипелагах Кергелен и Крозе. На фотографиях аппараты в период 2008-2016 годов зафиксировали скопления птиц для высиживания потомства. Во время процесса особи долгое время остаются на одном месте в одиночку или со своим партнером.

Ученые отметили отдельных пингвинов и пары, участники которых держатся менее 45 сантиметров друг от друга. Затем высчитывали среднее расстояние между и число соседей. Согласно подсчетам, в колонии на квадратный метр приходится 1,5 пингвина. При этом "супруги" выдерживали примерно 30 сантиметров между собой, а одиночки - 65 сантиметров. Компьютерная модель показала, что дистанция между птицами больше их анатомического размера. Это свидетельствует о влиянии индивидуальных факторов.

Эксперты пришли к выводу, что такая организация колонии совпадает с моделью двумерной жидкости по потенциалу Леннарда-Джонса, в котором описывается взаимодействие между непарными молекулами, а также их движение под воздействием температуры. Оказалось, что скопление королевских пингвинов напоминает вещество в стеклообразном состоянии. Таким образом этот вид собирается в что-то среднее между плотными стаями и одиночных гнезд. Благодаря рассредоточению пингвины могут лучше выявлять и реагировать на угрозы со стороны. По мнению исследователей, их работа поможет биологам выявить лучше понять принципы миграции королевских пингвинов при климатических переменах или прочих факторах.