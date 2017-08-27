Уфологи: возле Солнца замечено НЛО в форме ангела

Уфологи нашли на снимках Солнца, опубликованных NASA, изображения таинственного НЛО, который похож по своей форме на ангела. По словам конспирологов, странное изображения ангела уже было замечено и на других фотографиях звезды.

Как сообщают уфологи, на снимках, которые опубликовали ученые из NASA, можно рассмотреть странный НЛО, который похож на ангела. Видеозапись анализа снимков и рассуждения конспиролога были опубликованы на YouTube-канале одного из приверженцев теории о пришельцах.

Уфологи утверждают, что НЛО в форме ангела появляется возле Солнца уже не в первый раз. Ранее его уже видели на снимках зондов. По словам конспирологов, на фотографиях можно увидеть четкое очертание странного объекта, который по своей форме похож на ангела.

По мнению уфологов, очертания ангела складываются из нескольких кораблей. Конспирологи уверенны, что пришельцы ведут какую-то странную деятельность возле Солнца. Что они там делают, эксперты предположить не могут. Между тем, данный факт, как и многие другие «сенсации» от уфологов, специалистами из NASA подтвержден не был. Это вновь натолкнуло конспирологов на мысль, что власти планеты скрывают от человечества что-то весьма таинственное и загадочное.