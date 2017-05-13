На МКС проведут опыты с человеческой спермой

На МКС доставили образец человеческой спермы, при помощи которой ученые проведут ряд испытаний и опытов. Биологический материал, доставленный в космос ракетой SpaceX, попробуют разморозить и оплодотворить им яйцеклетку.

Как сообщается, на МКС для опытов доставили образец человеческой спермы. Членам экипажа предстоит вывести сперму из замороженного состояния и попробовать оплодотворить ею яйцеклетку. Все опыты будут зафиксированы, а отчеты передадут на Землю, где другие ученые их проанализируют. Биологический материал доставили на МКС в рамках программы Micro-11 на ракете SpaceX, которая была запущена 2 апреля.

Ученые считают, что в условиях невесомости космоса сперматозоиды могут быть более мобильными, что позитивно влияет на оплодотворяемость. Исследователям предстоит проверить эту теорию и выяснить, сможет ли человек размножаться в космосе. Такой опыт будет проведен для того, чтобы понять, есть ли у человечества шанс воспроизводить потомство не только на Земле, а и на других планетах.