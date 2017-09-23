Ученые: приключения делают цыплят оптимистами

Ученые выяснили, что для цыплят полезна разнообразная среда обитания. Новые события и «приключения» делают цыплят оптимистами и учат их справляться со стрессовыми ситуациями.

В ходе эксперимента ученые разделили цыплят на две группы. Первую группу они оставили жить в стерильных условиях, а вторую постоянно помещали в новую среду обитания. После этого они следили, как у двух групп маленьких птиц меняется уровень оптимизма.

Для эксперимента цыплят научили различать два цвета. За белыми и черными предметами для них прятали еду, а им приходилось ее искать. Позже, когда цыплята научились определять цвета, к ним добавили еще и серый предмет.

Оказалось, что цыплята, которые пережили разнообразные «приключения» и успели пожить в разных местах, с оптимизмом шли к серому предмету, так как надеялись найти за ним еду. Другая же группа цыплят, которые все время провели в одном и том же месте, проигнорировала серый цвет, посчитав его бесполезным.

Помимо этого, ученые установили, что тех цыплят, которым приходилось побывать в разных условиях, в организме присутствовало вещество домафин, вызывающее в их мозге чувство удовлетворения. У тех цыплят, которые жили в одних и тех же условиях, такого вещества было меньше. Таким образом, цыплята становятся оптимистами и могут легче переносить различные трудности, если им приходится переживать различные «приключения», а не сидеть в одних и тех же условиях.