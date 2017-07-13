Создана наклейка-детектор для определения качества мяса

Ученые создали наклейку-детектор, при помощи которой можно определить качество мяса. Специальный индикатор, вживленный в наклейку, определяет вредоносные бактерии и делает их видимыми.

Канадские ученые уверенны, что такая наклейка может заменить сертификаты сроков годности. При помощи такого детектора можно видеть, испорченное ли мясо и насколько на ней много бактерий.

Наклейка-детектор выполнена из прозрачного пластмассового материала. Внутри нее ученые разместили специальный сенсор, который сможет показывать все негативные особенности продукта, такого как мясо или любого другого.

Когда пластырь попадает на мясо, он определяет, есть ли в продукте бактерии кишечной палочки. Если в мясе таки есть вредоносные бактерии, то пластырь начинает светиться, демонстрирую количество опасностей.

Индикатор работает за счет дезоксирибозимы, компонента, который реагирует на микробы и отсвечивает бликом света. По мнению ученых, разработку наклеек можно продолжить. Если специалистам удастся создать наклейки для других продуктов, продавец не сможет обмануть покупателя, утверждая о свежести испорченного товара.