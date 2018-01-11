Учёным удалось вырастить урожай на Антарктиде

Немецким специалистам удалось вырастить зелень на одной из антарктических станций. Исследование было направленно на разработку перспективных методов получения урожая в непригодных для этого условиях.

Учёные из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера проводили свой эксперимент на антарктической станции Ноймайер-3. Им удалось собрать урожай почти в 4 килограмма салата, а также несколько десятков огурцов и редиса. Овощи выращивались в специальной теплице с замкнутой системой жидкости. В ней поддерживался определенный уровень углекислого газа, и не было использовано ни грамма земли. Стоит отметить, что температура за пределами станции была около -20 градусов по Цельсию, что доказывает тяжелые условия для роста зелени.

Данный эксперимент был направлен на определение методов, которые позволят выращивать растения в непривычных условиях. В будущем человечество планирует колонизировать другие планеты, а подобные исследования пойдут только на пользу.