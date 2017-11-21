Ученые: трубы из гробницы Тутанхамона вызывали войны и могли выключать свет

Ученые рассказали, что трубы, найденные в 1992 году в гробнице Тутанхамона, обладают мистическими свойствами и могут приводить к войнам. После сопоставления дат и фактов оказалось, что каждый раз, когда звучат эти трубы, в мире начинаются войны и столкновения.

Две трубы, которые в 1992 году нашел в гробнице Тутанхамона британский ученый Говард Картер, не получили должного внимания. Данной находке не уделяли особого значения, но, как говорят эксперты, это было ошибкой.

Первый раз после «молчания» трубы зазвучали в 1939 году. Инструменты, которые не издавали звука порядка 3 000 лет, зазвучали из динамиков. Тогда «музыка» транслировалась на радио BBC, ее могли прослушать порядка 150 миллионов человек.

Во время того, как музыканты начали готовиться к выступлению, в зале внезапно погас свет. Электричество пропало, играть на трубах пришлось при свечах. Уже спустя несколько месяцев началась война. Все дальнейшие попытки играть на трубах также заканчивались трагическими событиями. В 60-х годах звуки египетских труб закончилось столкновением арабов и израильтян, после был конфликт в Персидском заливе, далее началась революция в Египте.

В последний раз звуки, вызывающие войны и трагедии, прозвучали в 2011 году. Потом трубы похитили, но были возвращены на свое место в хранилище. По мнению экспертов, трубы стоит детально изучить, так как они представляют собой опасность для всего мира. Являются ли факты, описанные экспертами, банальным совпадением фактом – не известно.