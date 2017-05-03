«Грядет Апокалипсис»: на Гавайях жители услышали пугающие звуки «небесных труб»

На YouTube появился ролик, который всерьез встревожил пользователей, жителю Гавайев удалось зафиксировать звуки «небесных труб». По мнению приверженцев теории о конце света, Землю ждет Апокалипсис, о чем громогласно оповещают «трубы с небес».

Как сообщается, 4 апреля на Гавайях были слышны странные и пугающие звуки. Один из местных жителей разметил на YouTube ролик, благодаря которому все желающие могут услышать «трубы», издающие звуки, сигнализирующие о приближении конца света.

По мнению пользователей, судьба Земли предрешена. Некоторые утверждают, что такие звуки уже слышали и жители других государств, в других точках на карте Земли. Если верить библейским писаниям, существует семь труб Апокалипсиса, первая лишит планету всей растительности, на Землю сойдет град и огонь. Вторая труба сообщит о том, что гигантский метеорит упадет в воду, от чего все живое на Земле погибнет.

Пользователи всерьез испугались звуков «трубы», оповещающей, якобы, об Апокалипсисе. По мнению юзеров, им, как и другим жителям Земли, жить осталось совсем недолго. Между тем, ученые сообщают, что такие звуки могут появляться из-за взрывов метана, приливных волн или же во время землетрясения. Научного подтверждения новость о «трубах», впрочем, как и предание об Апокалипсисе, не предоставляется.