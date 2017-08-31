Патриоты: киты белухи выводят потомство там, где родились сами

Ученые установили, что киты белухи являются «патриотами», эти подводные жители выводят потомство там, где их самих родили. После этого они мигрируют по тем же путям, по которым мигрировали их предки, благодаря «патриотизму» некоторые популяции белух остаются уникальными.

По данным от американских ученых, которые изучили китов белух вместе с российским ученым, киты белухи выводят потомство там, где были рождены сами. К такому выводу специалисты пришли после масштабных исследований. В течении 20 лет ученые собирали данные из 45 точек по всему миру. Исследователи изучили 1 647 особей китов белух, для более точного результата за ними наблюдали даже со спутников.

Оказалось, что киты белухи являются своеобразными «патриотами». Они мигрируют по одним и тем же путям и возвращаются рожать потомство туда, где были сами рождены. Так, на севере Тихого океана выявили 3 группы китов белух, которые не смешиваются между собой и имеют генетическую уникальность.

По словам ученых, белухи очень умны. Они учат своих детей мигрировать по одному и тому же пути, что по своей сути является своеобразной передачей «традиций предков».