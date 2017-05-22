Ученые рассказали, есть ли жизнь после смерти

Американские ученые рассказали, что случается с человеком после его смерти. По словам экспертов, после гибели человек попадает в иной мир параллельной реальности, где ждет своего воскрешения.

Как рассказали эксперты из научной группы, сформированной в университете Северной Каролины, жизнь после смерти таки существует. Этот вопрос волнует многих людей, так как то, что ждет человека после его гибели – всегда остается загадкой.

Специалисты, основывая свою теорию на идее биоцентризма, утверждают, что после смерти человек попадает в другой, параллельный мир. Там он, а точнее его сознание, находится недолго. В параллельном мире человек ждет своего воскрешения и вновь обретает жизнь.

Однако, как происходит воскрешение, как сознание отделяется от плоти – эксперты не отвечают. Данная теория основана лишь на личных размышлениях ученых, подтверждений и доказательств своей идеи они предоставить не смогли. Но, автор исследований и теории о воскрешении человека Роберт Ланц решительно сообщил, что его мысли будут доказаны уже в скором будущем.