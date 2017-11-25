Эксперты обнаружили белок, с помощью которого цветут растения

Эксперты провели исследование и обнаружили, что влияет на цветение растения. Они определили, что особый белок участвует в этом процессе.

Учёные провели исследование, в ходе которого выявили, что особый белок Flowering Locus T принимает участие в формировании цветка. Эксперты называют его сокращённо FT. Определённая система клеток отвечает за его производство. Данное открытие имеет огромное значение для селекционеров, поскольку для развития сельскохозяйственных культур важен контроль над цветением.

Новые клетки начинают формироваться при достижении наиболее комфортных условий. Для растений важна продолжительность светового дня. Одни цветут в короткие, а другие в длинные дни. В них начинается процесс фотосинтеза, поступают сахара и питательные вещества, и листья цветка вырабатывают FT. На данный момент специалисты продолжают исследования, чтобы в дальнейшем точно описать процесс цветения растений.