Биологи рассказали о том, как защитить детей от развития пищевой аллергии

Биологи из США рассказали о том, как защитить детей от развития пищевой аллергии. По их словам, многое здесь зависит от гигиенических привычек родителей.

Ученые из Соединенных Штатов Америки провели эксперимент, в ходе которого выяснили, как защитить детей от развития пищевой аллергии. Они проводили опыты над грызунами, чтобы понять, что именно провоцирует ее появление. Вначале они решили проверить гипотезу о том, что она развивается у детей, если держать их в "стерильных" условиях. Они вырастили мышат, держа в полной гигиене и позже проверили, появилась ли у них аллергия на арахисовое масло, однако теория не подтвердилась.

Тогда они вспомнили, что большинство мам пользуется влажными салфетками. Проведя исследование, биологам удалось доказать, что такая процедура смывает жир с кожи, который защищает поры от пападания на кожу вредных бактерий и вирусов. Эта теория верна каак с мышами, так и с людьми. Таким образом ученым удалось выяснить, что, чтобы защитить детей от развития пищевой аллергии, лучше отказаться или минимизировать использование влажных салфеток.