Ученые: Магнитное поле Марса мог разрушить водород

Ученые выдвинули теорию о том, что порядка 4 миллиардов лет назад на Марсе существовало магнитное поле. Однако, это поле было «убито» водородом, который остановил потоки конвекции, генерирующие магнитную «оболочку» Красной планеты.

Многие ученые гадают о том, что же случилось на Марсе и было ли там вообще магнитное поле. Если на Красной планете действительно существовало такое поле, то оно защищало поверхность планеты от солнечного ветра, который губителен и мог лишить Марс воды.

Согласно общепринятой теории, магнитное поле генерируется за счет конвекционных потоков в жидком ядре, проводящем ток. Поле формируется из потоков железа в ядре планеты, такие потоки и несут заряд электричества.

По мнению ученых из Университета в штате Аризона, в США, слои водорода могли опуститься к железному ядру. Тем самым водород заблокировал погружение слоев с более плотными веществами. Тем самым, водород «убил» конвекцию и остановил процесс существования магнитного поля. Как считают ученые, вещество, которое остановило конвекцию, было легким и, скорее всего, являлось именно водородом.