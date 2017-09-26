Ученые: Древний континент Паннотия‍ существовал на самом деле

Группа ученых под руководством профессора Дамиана Нэнса предоставила новые доказательства того, что древний континент Паннотия‍ существовал на самом деле. Сторонники теории суперконтинентов считают, что теперь ее не опровергнуть.

Профессор Дамиан Нэнс приобрел известность еще около 30 лет назад, когда начал изучать теорию суперконтинентов. Уже тогда он выдвигал насчет этого самые разные и самые смелые утверждения. Некоторые из них были приняты научным обществом, другие же - раскритикованы и отвергнуты. Одна из теорий, которые он стремился доказать, это теория о существовании древнего континента Паннотия. Накануне он представил факты, которые, по его мнению, неопровержимо свидетельствуют о том, что он был на самом деле.

Ученый говорит, что разрыв в земной поверхности не может произойти незамеченно, ровно как и столкновение. По его словам, если два континента сойдутся, то на едином материке, который образуется, появятся горы. Помимо этого и других факторов, уровень Мирового океана может подняться или опуститься,а также может поменяться его химический состав и климат. Эти условия невозможно не заметить. Они создают изотопные сигналы, которые спрятаны в горных породах. Исследуя их, ученый собирается отслеживать циклы суперконтинентов.