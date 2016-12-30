Космонавты рассказали о неоднократных столкновениях с НЛО во времена СССР

В советскую эпоху космонавты неоднократно сталкивались с НЛО на околоземной орбите. Эти материалы тут же становились секретными и стали достоянием общественности лишь недавно.

Необъяснимые явления начали происходить 12 октября 1964 года после запуска в космос многоместного корабля "Восход". Члены экипажа рассказывали, что во время полета столкнулись со множеством летающих объектов, которые выстроились вокруг "Восхода". Они были похожи на металлические диски и перемещались на высоких скоростях. Стоит отметить, что в 1990 журналисты уже описывали эти события. По словам аналитиков, космический транспорт должен был лететь в течение пяти дней, однако из-за непредвиденной ситуации руководство приняло решение свернуть операцию преждевременно.

Целых два необъяснимых явления были замечены в 1978 году. Первое случилось со станцией "Салют-6". Долгое время её преследовал неопознанное сферическое устройство, предположительно, внеземного происхождения. Космонавты рассказали об этом, однако вскоре сами же списали инцидент на орбитальный мусор. Вскоре на "Салюте-6" оказалась советско-немецкая группа, которая также заметила неизвестный объект. Тогда космонавты дружно отказались комментировать происшествие.

Ещё один подобный эпизод зафиксирован в 1981 году. Один из советских астронавтов стал свидетелем медленного перемещения некого огненного шара. Спустя время тот принял форму эллипса, а разные его края взорвались. После вспышки предмет превратился в серый дым.