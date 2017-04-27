Палеонтологи из США отыскали самый полный скелет тираннозавра

Ученые из США проводили разведку в горном регионе Хэрр Крик и наткнулись на самый полный скелет тираннозавра. Они рассказали о находке при помощи ролика на YouTube.

Палеонтологи Канзасского университета утверждают, что древний ящер умер в молодом возрасте - около четырех лет. Однако при жизни он хорошо рос и успел вырасти до приличных размеров. Его длина составляла порядка пяти метров. Одни лишь клыки достигали 5 сантиметров.

Исследователи очень обрадовались находке, ведь она оказалась наиболее полным собранием костей этого вида, которые сохранились до наших дней. Им удалось успешно извлечь и пород горного склона сперва череп, грудную клетку, хвостовые позвонки, а в самом низу оказались кости таза и нижних конечностей. По мнению ученых, дополненные данные о строении тираннозавров помогут им лучше проследить эволюционное развитие этого вида и динозавров в целом.