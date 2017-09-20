Новые РНК-вирусы риб и рептилий доказали эволюцию

Группа генетиков обнаружила в клетках рыб и земноводных сотни новых РНК-вирусов, которые доказывают эволюционное развитие. Об этом пишет издание Nature.

Сотрудники австралийского Университета Сиднея провели исследования РНК более 186 видов животных. Среди них были рыбы, ящерицы, саламандры, змеи, лягушки, черепахи и слепцы. Генетическую цепочку выделяли из тканей печени, кишечника, легких и жабер. Полученную информацию внесли в 126 библиотек для секвенирования. В итоге биологи открыли 214 вирусов, геном которых состоит из РНК.

Эпидемиолог Эдди Холмс утверждает, что из-за своей структуры новые микроорганизмы не представляют опасности для человека, хотя и демонстрируют свойства простуды, гриппа и Эболы. Открытие состоит в другом. Оказалось, что некоторые вирусные группы могут сохраняться в процессе эволюции позвоночных животных. Ученые достоверно установили, что вирусы существовали ещё в организмах первых позвоночных и передавались по наследству даже при развитии в более развитую форму жизни. Например, от земноводных - к млекопитающим.