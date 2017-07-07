Роботы, покрытые мехом, могут стать новыми терапевтическими животными

Психологическое состояние пациента очень важно на пути к выздоровлению. Многие из них хотят иметь рядом с собой одного из домашних питомцев, однако это часто не разрешается из-за болезни. Выходом из данной ситуации могут стать роботы, которые покрыты мехом и имитируют поведение животных.

По мнению работников медицинских учреждений, подобные нововведения могут полезно сказаться на здоровье больных. Особый акцент они сделали на детях, для которых эмоции имеют большое значение. Они помогают перенести болезнь, а также отвлечься от нее посредством игры. Специалисты отмечают, что дети используют своё воображение и воспринимают робота иначе, чем просто механизм.

Однако это не единственная польза, которую могут принести механические животные. Еще в 2012 году был использован робот, который помогал детям бороться с диабетом первого типа, он учил их следить за уровнем сахара в крови. В 2016 году компания Aflac занялась разработкой искусственного животного, предназначенного для больных раком.

Специалисты отмечают, что развитие подобных технологий может повысить качество лечения в будущем.