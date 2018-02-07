Ученые: Ежегодно люди съедают огромное количество пластмассы‍

Ученые выяснили, что ежегодно люди съедают огромное количество пластмассы‍. Они провели эксперимент, в ходе которого поняли, что человек проглатывает пластик, которые есть практически везде, вместе с едой.

Ученые из Шотландии провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что люди съедают огромное количество пластмассы‍. Специалисты только предполагают, насколько это может быть опасно. Между тем, они отмечают, что проблему следует решать на правительственном уровне, ведь частицы пластика скапливаются в воздухе, оседают на еду и вместе с ней могут попадать в организм человека.

Чтобы доказать это, ученые провели эксперимент, в ходе которого они поставили прозрачные лабораторные сосуды с липкими ловушками внутри на кухонных столах трех семей. Оставив их открытыми всего на 20 минут, они провели анализ, что осталось на ловушках. В одном таком сосуде оказалось до 14 кусочков пластика. Делая выводы, ученые отмечают, что с каждым приемом пищи человек потребляет такое или даже большее количество пластмассы.

Ранее агентство новостей "Версия. Инфо" сообщало о выводах ученых, которые заключили, что курение не приводит к похудению, а напротив, вызывает ожирение.