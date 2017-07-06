Ученые: Японские макаки погружаются в гейзеры не только, чтобы согреться‍

Ученые выяснили, что японские макаки погружаются в гейзеры не только, чтобы согреться‍. До этого считалось, таким образом они согреваются, что помогает им выживать при низких температурах, однако обнаружена другая важная причина.

В сети часто можно встретить фотографии японских макак, которые погружаются в гейзеры и купаются в них. Ученые постарались выяснить истинную причину, по которой они так поступают и были удивлены, когда нашли ее. Для этого они проводили наблюдение за самками животных в те периоды, когда они должны были рожать потомство, а также тогда, когда шел период спаривания. Ученые предположили, что это нестабильные периоды для макак, и измеряли у них в крови уровень кортизола.

Как известно, кортизол - это гормон стресса. Он включает в организме защитные реакции при внешних угрозах. Подводя итоги, ученые выяснили, что у тех японских макак, которые погружались в гейзеры, уровень этого гормона был на 20% ниже, чем у тех, которые этого не делали. По их мнению, таким образом животные этого вида хотят повысить свои шансы на выживание и успешную репродукцию.