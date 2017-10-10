Предки человека научились ходить на двух ногах около 4,4 млн лет назад

4,4 миллиона лет назад ардипитеки стали первыми предками человечества, которые спустились на землю и начали ходить на двух ногах. Такие данные ученые нашли во время исследования и опубликовали в журнале PNAS.

Сотрудники Городского университета Нью-Йорка при поддержке научных учреждений из Великобритании, США и Бельгии проверили, когда же приматы перешли к прямохождению и что способствовало этому процессу. Они изучили биомеханику задних лап некоторых видов современных обезьян, в том числе человекообразных. Показатели ученые сравнили с аналогичными у давно исчезнувших гоминид и людей. В итоге эксперты выявили факторы, которые воздействуют на кости таза и ног, а также определяют нагрузку на суставы и мышцы при разных типах перемещения.

У обезьян нашего времени сильная нагрузка ложится на колени, бедренную кость и сухожилия подколенной ямки. Эти особенности рассчитаны на лазанье по деревьям, используя ноги в качестве рычага, подталкивающего тяжелую седалищную кость вверх вместе со всем туловищем. У человека же седалищная кость меньше и легче. Бедро смещается по широкой дуге, а общая нагрузка на конечности слабее, за счет чего на ходьбу тратится меньше сил. Схожее строение биологи увидели у австралопитеков. Угол сгиба бедра позволяли им ходить по образу человека. Это показали останки Люси, жившей порядка 3,1 миллионов лет тому назад.

Исследователи предполагают, что устройство двигательного аппарата первых прямоходящих особей позволяло им как уверенно перемещаться по земле, так и быстро карабкаться на дерево в случае опасности. Со временем необходимость лазать по деревьям сокращалась, что повлияло на уменьшение седалищной кости и увеличение подвижности бедра. Таким образом ардипитеки стали переходящим звеном от древесной жизни к современному типу перемещения нашего вида.