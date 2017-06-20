Ученые из США изобрели исцеляющую повязку для ранений‍. Это средство состоит из наногеля и подойдет для оказания оперативной медицинской помощи. Оно помогает остановить кровь и даже ввести лекарства в организм.

Ученые из США, которые трудятся при научной лаборатории университета в Техасе, работали над тем, чтобы создать уникальное медицинское средство, которое было бы удобно использовать в полевых условиях. Они ориентировались на обстоятельства, которые возникают у солдат в условиях боевых действий. В этом случае, если он получит ранение, ему нужно самостоятельно дезинфицировать рану и остановить кровотечение. Ученые представили исцеляющую повязку, которая будет крайне полезна в таких обстоятельствах.

Эта повязка была создана из наногеля. Она действует как инъекционный гидрогель. После введения в организм она должна затвердевать в области раны и останавливать кровотечение. Кроме того, свойства исцеляющей повязки обеспечивают антибактериальный эффект. Также она замедляет выделение лекарственных средств, чем увеличивает продолжительность их действия.